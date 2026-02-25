EON SE-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Neutral" belassen. Die Prognosen des Stromkonzerns für das operative Ergebnis 2026 bis 2030 deckten sich weitgehend mit den Schätzungen, schrieb Wanda Serwinowska am Mittwoch. Sie rechnet mit einer neutralen Kursreaktion an der Börse.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 11:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 18,95 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 10,29 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2 539 356 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 17,5 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.

