Aktienempfehlung 25.02.2026 11:19:49

EON SE-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral

EON SE-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral

EON SE-Papier wurde von UBS AG-Analyst Wanda Serwinowska genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Neutral" belassen. Die Prognosen des Stromkonzerns für das operative Ergebnis 2026 bis 2030 deckten sich weitgehend mit den Schätzungen, schrieb Wanda Serwinowska am Mittwoch. Sie rechnet mit einer neutralen Kursreaktion an der Börse.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 11:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 18,95 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 10,29 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2 539 356 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 17,5 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

15:31 E.ON Market-Perform Bernstein Research
15:03 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:28 E.ON Neutral UBS AG
10:11 E.ON Equal Weight Barclays Capital
08:36 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 19,38 2,76% E.ON SE

