EON SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 20,00 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Zwischenbericht habe das Management zwei regulatorische Rückschläge angesprochen, mit wohl enttäuschenden Auswirkungen auf die gewährte Erlösobergrenze, schrieb Alberto Gandolfi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen entsprechend nach unten an. Die Essener könnten Investitionen zurückfahren. Allerdings könnte gleichzeitig der Spielraum für Ausschüttungen an die Aktionäre steigen. Ein Aktienrückkauf wäre dann der Silberstreif am Horizont, auch wenn generell ein starker operativer Kurs der bevorzugte Weg wäre.

Um 13:56 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 15,16 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 22,03 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 2 500 012 EON SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 39,9 Prozent. Am 18.03.2026 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

