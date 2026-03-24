EON SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 20,50 auf 23,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi passte seine Prognosen für die Stromnachfrage am Montag an die aktuellen Verwerfungen am Energiemarkt an. Historisch seien Energiekrisen für Versorger ein zweischneidiges Schwert gewesen, so Gandolfi. Höhere Preise sorgten zwar für höhere Gewinne, es gebe aber auch Risiken. So treibe die Inflation die Marktzinsen und damit die Eigenkapitalkosten in die Höhe. Zudem rufe die Sorge, ob sich die Verbraucher die steigenden Kosten leisten könnten, die Regulierer auf den Plan. Insgesamt sieht er den ohnehin bestehenden "Super-Zyklus" für Versorger aber noch ganz am Anfang.

Aktienauswertung: Die EON SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von EON SE legte um 11:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 18,50 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 24,32 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 595 684 EON SE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 14,7 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:27 / CET

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