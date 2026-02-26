E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Aktuelle Analyse
|
26.02.2026 10:43:47
EON SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 19 auf 20,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi hält die angestrebte Gewinnsteigerung von 6 Prozent pro Jahr für ein konservatives Szenario. Es sei mehr drin für den Netzbetreiber, sollte sich die Regulierung durch die Politik bessern.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die EON SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Aktie legte um 10:27 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 19,54 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 4,91 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 926 600 EON SE-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 21,2 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 13.05.2026 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:00 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu E.ON SE
|
26.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
26.02.26
|DAX-Handel aktuell: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
26.02.26