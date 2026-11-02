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Bewertung im Fokus 02.11.2026 16:37:49

EON SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

EON SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

EON SE-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Ahmed Farman unterzogen.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,70 Euro belassen. Im Mittelpunkt seiner Hochstufung der Aktien im August habe das Potenzial für höhere Investitionsausgaben gestanden ? sofern die Regulierung angemessene Renditen gewährleiste, schrieb Ahmed Farman in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Zwar werde es noch einige Monate dauern, bis Klarheit über die regulatorischen Renditen im Rahmen der fünften Regulierungsperiode herrsche. Doch böten die Netzentwicklungspläne der Betreiber der überregionalen Transport- und Übertragungsnetze bereits jetzt einen ersten Einblick in die sich für den Energiekonzern bietenden Chancen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:20 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 18,78 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 20,87 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1 555 854 EON SE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das EON SE-Papier um 20,0 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 09:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 09:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

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