EON SE-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eon von 11,75 auf 12,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die regulatorischen Änderungen bezüglich der europäischen Stromnetze seien ein Treiber für einen Sektor, der für die Energiewende gut aufgestellt sei, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Spanien werde in den nächsten 18 Monaten wahrscheinlich den größten Aufschwung bei den Reformen erleben.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:47 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 12,19 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 4,59 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 1 550 791 EON SE-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte die Aktie um 0,3 Prozent nach oben. Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / 00:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.