Aktuelle Analyse 12.11.2025 09:54:07

EON SE-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des EON SE-Papiers durch RBC Capital Markets-Analyst Alexander Wheeler.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) decke sich mit der Konsensschätzung, schrieb Alexander Wheeler in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Energiekonzern habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 09:38 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 15,85 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 5,33 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 698 188 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2025 legte das Papier um 46,2 Prozent zu. Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:02 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

