EON SE-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Neutral

UBS AG hat die EON SE-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eon von 17,00 auf 19,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel reflektiere vor allem die verbesserte Transparenz der weiteren Geschäftsentwicklung, die solide Rentabilität, die Branchenentwicklung und ihre leicht erhöhten langfristigen Gewinnschätzungen, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihr neutrales Anlagevotum basiere auf der Ansicht, dass der Aktienkurs des Energieversorgers bereits teilweise das Aufwärtspotenzial berücksichtigt.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die EON SE-Aktie am Tag der Analyse

Die EON SE-Aktie notierte um 12:03 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 19,37 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 0,70 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 896 424 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 20,1 Prozent aufwärts. Die EON SE-Bilanz für Q1 2026 wird am 13.05.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.