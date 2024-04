EON SE-Analyse: EON SE-Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertet

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 16,50 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die rasche Expansion von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) und eine allmähliche Steigerung des Elektrifizierungsprozesses könnten die Stromnachfrage in Europa in den kommenden zehn Jahren um 40 bis 50 Prozent ankurbeln, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er favorisiert Konzerne, welche ihre Gewinne mit Stromnetzen und Erneuerbaren Energien steigern. Eon, Enel, SSE, Iberdrola und Orsted sieht er als die wichtigsten Werte an.

Aktienanalyse online: Die EON SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die EON SE-Aktie konnte um 12:57 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 12,52 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 35,78 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 907 206 EON SE-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 kletterte der Anteilsschein um 3,0 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte EON SE am 15.05.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2024 / 04:40 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.