E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
13.08.2025 12:07:47
EON SE-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für EON SE-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Der Energieversorger habe wie erwartet abgeschnitten, schrieb Wanda Serwinowska in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Bei den Zielen für dieses Jahr hätten die Essener eventuell noch Luft nach oben.
Aktieninformation im Fokus: Die EON SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung
Das Papier von EON SE legte um 11:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 16,02 EUR. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 3,25 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 704 552 EON SE-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2025 um 47,8 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte EON SE am 13.08.2025 vorlegen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu E.ON SE
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|16,07
|1,39%
