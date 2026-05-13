EON SE-Analyse: Sector Perform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

RBC Capital Markets-Analyst Alexander Wheeler hat sich das EON SE-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Quartalszahlen des Energieversorgers hätten die Markterwartungen leicht getoppt, schrieb Alexander Wheeler am Mittwochmorgen.

Aktienanalyse online: Die EON SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 12:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 18,80 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 20,19 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2 091 787 EON SE-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 20,1 Prozent. Die EON SE-Bilanz für Q1 2026 wird am 13.05.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:56 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:56 / EDT



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