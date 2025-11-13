EON SE-Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die EON SE-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 20 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Zwischenbericht habe das Management zwei regulatorische Rückschläge angesprochen, mit wohl enttäuschenden Auswirkungen auf die gewährte Erlösobergrenze, schrieb Alberto Gandolfi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen entsprechend nach unten an. Die Essener könnten Investitionen zurückfahren, allerdings könnte gleichzeitig der Spielraum für Ausschüttungen an die Aktionäre steigen. Ein Aktienrückkauf wäre dann der Silberstreif am Horizont, auch wenn generell ein starker operativer Kurs der bevorzugte Weg wäre.

Die EON SE-Aktie wies um 14:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 15,16 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 22,03 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2 536 946 EON SE-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 legte der Anteilsschein um 39,9 Prozent zu. Schätzungsweise am 18.03.2026 dürfte EON SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

