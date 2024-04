EON SE-Analyse: So bewertet UBS AG die EON SE-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Er bleibe bei seinen Überzeugungen, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Freitag vorliegenden Studie zu europäischen Energieversorgern. Eon und National Grid zählten weiterhin zu seinen "Top Picks", auch wenn die Erwartungen an höhere Zinsen für längere Zeit die Branche im ersten Quartal schwer unter Druck gebracht habe. Er sieht aber nach wie vor zweierlei Positives für Versorger: Die Netto-Null-Verpflichtungen für Treibhausgas-Emissionen sowie die Energiekrise.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die EON SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die EON SE-Aktie wies um 12:36 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 12,49 EUR abwärts. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 28,10 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1 158 042 EON SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Anteilsschein um 2,8 Prozent nach oben. Die Quartalsbilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2024 / 03:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2024 / 03:55 / GMT





