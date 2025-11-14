|
EON SE Cert Deposito Arg Repr 01666: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
EON SE Cert Deposito Arg Repr 01666 gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5,18 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE Cert Deposito Arg Repr 01666 6,89 ARS je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat EON SE Cert Deposito Arg Repr 01666 mit einem Umsatz von insgesamt 24 815,96 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17 322,84 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 43,26 Prozent gesteigert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
