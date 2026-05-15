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15.05.2026 06:31:29
EON SE Cert Deposito Arg Repr 01666 hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
EON SE Cert Deposito Arg Repr 01666 hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 235,03 ARS gegenüber 37,03 ARS im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36 203,65 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 28 012,67 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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