EON SE Cert Deposito Arg Repr 01666 stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

EON SE Cert Deposito Arg Repr 01666 hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 86,42 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 140,35 ARS je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35 443,63 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25 408,40 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 154,61 ARS beziffert. Im Jahr zuvor waren 285,58 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 110 624,24 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 39,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 79 356,01 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at