27.02.2026 06:31:29

EON SE Cert Deposito Arg Repr 01666 stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

EON SE Cert Deposito Arg Repr 01666 hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 86,42 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 140,35 ARS je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35 443,63 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25 408,40 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 154,61 ARS beziffert. Im Jahr zuvor waren 285,58 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 110 624,24 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 39,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 79 356,01 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen