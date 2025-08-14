|
14.08.2025 06:31:29
EON SE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
EON SE hat am 13.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,680 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16,34 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,23 Prozent verringert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
