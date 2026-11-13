EON SE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

EON SE ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat EON SE die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 16,96 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 15,96 Milliarden EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at