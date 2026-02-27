EON SE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

EON SE hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,790 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 21,19 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,84 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,660 EUR beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,73 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 78,70 Milliarden EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 80,12 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,15 EUR und einen Umsatz von 83,73 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at