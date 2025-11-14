EON SE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

EON SE hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 EUR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 15,96 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,76 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at