EON SE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

EON SE präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 EUR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,25 Milliarden EUR – eine Minderung von 0,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,34 Milliarden EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at