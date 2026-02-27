EON sp ADRs: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

EON sp ADRs präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON sp ADRs 0,840 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat EON sp ADRs 24,66 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25,42 Milliarden USD umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,740 USD. Im letzten Jahr hatte EON sp ADRs einen Gewinn von 1,87 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 86,66 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 88,82 Milliarden USD ausgewiesen.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1,35 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 99,96 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at