EON sp ADRs: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

EON sp ADRs veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat EON sp ADRs 25,53 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 26,54 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at