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13.05.2026 07:15:43

Eon steigert Ergebnis leicht und bestätigt Prognose

DOW JONES--Eon hat im ersten Quartal unterstützt von Zuwächsen im Geschäftsbereich Energy Infrastructure Solutions etwa mehr verdient als im Vorjahr. Zum Wachstum trugen auch die Investitionen in die Stromnetze bei, wie der Versorger in Essen mitteilte. Alle drei Geschäftsfelder hätten sich im Rahmen der Erwartungen entwickelt, hieß es. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde bestätigt.

Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 2 Prozent auf 3,25 (3,18) Milliarden Euro und übertraf damit die Markterwartung von 3,2 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss lag bei 1,34 (1,26) Milliarden Euro, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 51 nach 48 Cent im Vorjahr.

"Unsere Strategie greift, unsere Investitionen wirken und wir liefern operativ zuverlässig", sagte Finanzchefin Nadia Jakobi.

Für 2026 rechnet Eon weiter mit einem Rückgang des bereinigten EBITDA auf 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro von 9,85 Milliarden Euro im Vorjahr. Überdies wird ein Gewinn pro Aktie von 1,03 bis 1,11 Euro angestrebt.

In diesem Jahr sind Investitionen in Höhe von rund 8,5 Milliarden Euro geplant. Davon wurden im ersten Quartal 1,4 Milliarden Euro umgesetzt, 1,1 Milliarden davon flossen in das Geschäftsfeld Energy Networks.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 01:16 ET (05:16 GMT)

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