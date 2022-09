Eon verlängert Vetrag mit Chef Birnbaum bis 2028

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energieversorger Eon (EON SE) hat das Vertrauen in seinen Konzernchef bekräftigt. Der Aufsichtsrat habe auf seiner heutigen Sitzung den Vertrag von Leonhard Birnbaum um weitere fünf Jahre bis zum 30. Juni 2028 verlängert, teilte der Dax (DAX 40)-Konzern am Mittwoch in Essen mit. Birnbaum gehört seit 2013 zu dem Führungsgremium des Konzerns und ist seit April 2021 Vorstandsvorsitzender./lew/men