EonX Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

EonX Technologies äußerte sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,06 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat EonX Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 5,6 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 30,57 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at