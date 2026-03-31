EOS Aktie
WKN DE: A2PJM1 / ISIN: US29414T1051
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31.03.2026 16:43:32
Eos Energy Director Buys $100,000 in Stock -- What Investors Need to Know
On March 9, 2026, Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE) Director David Urban reported an open-market purchase of 16,250 common shares at an average price of $6.16 per share, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price of $6.16 on March 9, 2026. Post-transaction value based on closing price on March 30, 2026.* 1-year price change calculated using March 30, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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