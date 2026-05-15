Eos Energy Enterprises A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Eos Energy Enterprises A hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eos Energy Enterprises A ein EPS von -0,200 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Eos Energy Enterprises A im vergangenen Quartal 57,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 444,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eos Energy Enterprises A 10,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at