Eos Energy Enterprises A präsentierte Quartalsergebnisse

Eos Energy Enterprises A hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Eos Energy Enterprises A ein Ergebnis je Aktie von -1,050 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 68,8 Millionen USD – ein Plus von 351,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eos Energy Enterprises A 15,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at