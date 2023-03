Eos Energy Enterprises A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Eos Energy Enterprises A präsentierte in der am 01.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,700 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Eos Energy Enterprises A ein Ergebnis je Aktie von -0,560 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Eos Energy Enterprises A mit einem Umsatz von insgesamt 2,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,87 Prozent verringert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,680 USD beziffert. Im Vorjahr waren -2,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 289,57 Prozent auf 17,92 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,60 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 3,683 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 18,65 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at