General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
|
20.09.2026 19:09:09
Eos Energy Enterprises vs. GE Vernova: Which Stock Is a Better Buy in 2026?
The transition toward renewable energy is creating massive opportunities for infrastructure providers. Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE) and GE Vernova (NYSE:GEV) represent two distinct ways to play this trend in 2026.
Eos focuses on specialized zinc-based batteries for long-duration energy storage. GE Vernova is a diversified giant that services a massive portion of the world's electricity grid. Comparing these two helps clarify whether you prefer a high-growth disruptor or an established power leader.
Eos Energy Enterprises produces aqueous zinc batteries designed as a safer, scalable alternative to lithium-ion. It operates primarily within the industrial stocks space, targeting utilities and commercial developers. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as two clients accounted for approximately 70% of total revenue in 2025.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu General Electric Co.
|
29.06.26
|Comcast’s Hollywood break-up marks its GE moment (Financial Times)
|
21.04.26
|Triebwerksbauer GE legt überraschend stark zu - Aktie gewinnt (dpa-AFX)
Analysen zu GE Vernova
Aktien in diesem Artikel
|Eos Energy Enterprises Inc Registered Shs -A-
|3,44
|-1,15%
|GE Vernova
|819,80
|1,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.