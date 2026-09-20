General Electric Aktie

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WKN: 851144 / ISIN: US3696041033

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20.09.2026 19:09:09

Eos Energy Enterprises vs. GE Vernova: Which Stock Is a Better Buy in 2026?

The transition toward renewable energy is creating massive opportunities for infrastructure providers. Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE) and GE Vernova (NYSE:GEV) represent two distinct ways to play this trend in 2026.

Eos focuses on specialized zinc-based batteries for long-duration energy storage. GE Vernova is a diversified giant that services a massive portion of the world's electricity grid. Comparing these two helps clarify whether you prefer a high-growth disruptor or an established power leader.

Eos Energy Enterprises produces aqueous zinc batteries designed as a safer, scalable alternative to lithium-ion. It operates primarily within the industrial stocks space, targeting utilities and commercial developers. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as two clients accounted for approximately 70% of total revenue in 2025.

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Eos Energy Enterprises Inc Registered Shs -A- 3,44 -1,15% Eos Energy Enterprises Inc Registered Shs -A-
GE Vernova 819,80 1,64% GE Vernova

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