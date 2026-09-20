Eos Energy Enterprise a Aktie
WKN DE: A2QD94 / ISIN: US29415C1018
|
20.09.2026 19:48:44
Eos Energy Enterprises vs. NANO Nuclear Energy: Which Stock Is a Better Buy in 2026?
Renewable energy demand is sparking significant interest in alternative storage and generation technologies. Investors must decide if the rapid growth of Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE) or the long-term potential of NANO Nuclear Energy (NASDAQ:NNE) is a better buy.
Both companies target the growing global demand for clean power but occupy very different stages of maturity. Eos Energy provides non-lithium battery storage solutions that are already generating significant sales. NANO Nuclear is developing compact reactors for decentralized power, a mission that requires navigating complex regulatory hurdles before achieving commercialization.
Eos Energy Enterprises builds aqueous zinc battery systems designed for long-duration storage. The company operates within the broader context of industrial stocks that are modernizing the electrical grid. In its latest annual report, the company noted that two customers accounted for roughly 70.3% of its 2025 revenue. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as the loss of one major partner could significantly impact sales.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eos Energy Enterprises Inc Registered Shs -A-
|
04.08.26
|Ausblick: Eos Energy Enterprises A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Eos Energy Enterprises A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Eos Energy Enterprises A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Eos Energy Enterprises A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Eos Energy Enterprises Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Eos Energy Enterprises Inc Registered Shs -A-
|3,44
|-1,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.