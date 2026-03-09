EOS Aktie
WKN DE: A2PJM1 / ISIN: US29414T1051
|
09.03.2026 21:04:16
Eos Energy Stock Plunged 61% in February. What's Next?
Eos Energy Enterprises (NASDAQ: EOSE) saw an explosive rally from 2024 to 2025, climbing 951% to a 52-week peak of $19.86 per share on Nov. 10, 2025. The stock has now fallen below $6 a share, with February alone wiping out 61.1% of its value, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.It was a quiet month for the zinc-based battery energy storage systems (BESS) maker until Feb. 26, when it released its fourth-quarter and full-year 2025 results. Eos Energy's revenue exploded, and the company has also resolved its cash problem for now. The stock still plunged, because everything's not as rosy as it appears. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu EOS Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu EOS Inc
