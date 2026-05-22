Epack Durable gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Epack Durable hat am 20.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 5,91 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 8,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,340 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,75 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 18,94 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 21,32 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at