06.11.2025 06:31:29
Epack Durable öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Epack Durable hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,32 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,890 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 43,45 Prozent auf 2,13 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Epack Durable 3,77 Milliarden INR umgesetzt.
