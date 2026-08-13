Epack Durable veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Epack Durable präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,23 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,39 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,62 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,86 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at