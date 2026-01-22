Epack Durable: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Epack Durable gab am 20.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,27 INR gegenüber 0,260 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,51 Prozent auf 4,28 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,77 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at