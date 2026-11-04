Epack Prefab Technologies Private präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Epack Prefab Technologies Private hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,94 INR, nach 2,93 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 5,01 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,34 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at