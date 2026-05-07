EPAM Systems Aktie
WKN DE: A1JS9Q / ISIN: US29414B1044
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07.05.2026 12:06:24
EPAM Systems, Inc. Announces Increase In Q1 Income
(RTTNews) - EPAM Systems, Inc. (EPAM) revealed a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $82.52 million, or $1.52 per share. This compares with $73.48 million, or $1.28 per share, last year.
Excluding items, EPAM Systems, Inc. reported adjusted earnings of $155.23 million or $2.86 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.6% to $1.400 billion from $1.301 billion last year.
EPAM Systems, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $82.52 Mln. vs. $73.48 Mln. last year. -EPS: $1.52 vs. $1.28 last year. -Revenue: $1.400 Bln vs. $1.301 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.10 To $ 3.18 Full year EPS guidance: $ 12.98 To $ 13.28
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