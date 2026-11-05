EPAM Systems, Inc. Announces Rise In Q3 Profit

(RTTNews) - EPAM Systems, Inc. (EPAM) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $130.311 million, or $2.53 per share. This compares with $106.816 million, or $1.91 per share, last year.

Excluding items, EPAM Systems, Inc. reported adjusted earnings of $180.862 million or $3.51 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.3% to $1.426 billion from $1.394 billion last year.

EPAM Systems, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $130.311 Mln. vs. $106.816 Mln. last year. -EPS: $2.53 vs. $1.91 last year. -Revenue: $1.426 Bln vs. $1.394 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.50 To $ 3.58 Next quarter revenue guidance: $ 1.405 B To $ 1.420 B Full year EPS guidance: $ 13.23 To $ 13.31 Full year revenue guidance: 3.5 % To 3.7 %