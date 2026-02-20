EPAM Systems stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EPAM Systems hat am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,98 USD. Im Vorjahresviertel hatte EPAM Systems 1,80 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,75 Prozent auf 1,41 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 3,15 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,39 Milliarden USD ausgegangen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,72 USD beziffert. Im Vorjahr hatte EPAM Systems 7,84 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,46 Milliarden USD – ein Plus von 15,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem EPAM Systems 4,73 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 11,42 USD und einen Umsatz von 5,44 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

