20.02.2026 06:31:28

EPAM Systems stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EPAM Systems hat am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,98 USD. Im Vorjahresviertel hatte EPAM Systems 1,80 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,75 Prozent auf 1,41 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 3,15 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,39 Milliarden USD ausgegangen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,72 USD beziffert. Im Vorjahr hatte EPAM Systems 7,84 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,46 Milliarden USD – ein Plus von 15,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem EPAM Systems 4,73 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 11,42 USD und einen Umsatz von 5,44 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen