EPC Industrie: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

EPC Industrie hat am 16.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EPC Industrie ein EPS von 2,27 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 934,7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EPC Industrie einen Umsatz von 814,5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at