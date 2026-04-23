EPC Industrie stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EPC Industrie hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,24 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat EPC Industrie im vergangenen Quartal 1,07 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EPC Industrie 958,9 Millionen INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 4,54 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,58 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,12 Milliarden INR gegenüber 2,73 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at