Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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04.05.2026 12:39:21
EPC summit: Europe has 'gotten the message' from Trump
NATO Secretary-General Mark Rutte said Europe has "gotten the message" that Donald Trump was disappointed over the reluctance to join the Iran war. Rutte was speaking at a meeting of European leaders in Armenia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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