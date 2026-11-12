EPCO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

EPCO lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,75 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,57 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EPCO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,73 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at