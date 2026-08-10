EPCO legte Quartalsergebnis vor

EPCO lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 8,21 JPY gegenüber 16,57 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,14 Prozent auf 1,84 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at