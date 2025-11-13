Epic Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Epic Energy hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,33 INR gegenüber 0,470 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,91 Prozent auf 10,3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at