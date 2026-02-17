Epic Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Epic Energy stellte am 14.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,240 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 63,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at