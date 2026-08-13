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13.08.2026 06:31:29
Epic Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Epic Energy lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,150 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 139,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 10,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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