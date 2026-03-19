Epic Aktie
WKN DE: A0Q3X1 / ISIN: US29428L2051
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19.03.2026 11:38:00
Epic Fury has already cancelled out Big Beautiful Bill’s tax refunds - even if the Iran war ended today
A group of Stanford economists pit tax refunds versus rising gasoline prices — and the results aren’t good for American households.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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